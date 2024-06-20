Эдуард Пичугин: «Западные ворота» являются одним из лучших кинофестивалей в России
Международный кинофестиваль «Западные ворота» является одним из лучших кинофестивалей в России, заявил генеральный продюсер «Западных ворот» Эдуард Пичугин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 20 июня.
«Бывшие гости фестиваля говорят, что хотят снова прийти. У них основное желание приехать к нам, глядя на программу, которая стала лучше и насыщеннее. Поэтому можно сказать точно, что это один из лучших кинофестивалей в стране», – сказал Эдуард Пичугин.
Программа фестиваля находится на уровне Московского кинофестиваля. При этом программа «Западных ворот» больше по времени и количеству площадок, отметил он. «На уровне региональных кинофестивалей наш кинофестиваль для всех наших коллег, это очевидно и понятно, находится в топе», – прокомментировал продюсер.
Фестиваль «Западные ворота» достаточно самобытный, отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Можно было пойти простой дорогой и выбрать форматы: комедийные, например. Но мы хотели, чтобы он [кинофестиваль. – ПАИ] не повторялся, чтобы было что-то действительно интересное. Я вижу потенциал. Много чего можно менять и развивать», – отметил Михаил Ведерников.
Напомним, что V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» будет проходить в Пскове с 5 по 7 июля. За три дня организаторы представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов.
В конкурсную программу кинофестиваля войдёт шесть новых фильмов из России, Белоруссии, Киргизии, Китая, Монголии, Греции, а в международную секцию «Панорама» – из Киргизии, Азербайджана, России и отдельно из Якутии. Также в программе фестиваля 13 тематических секций, конкурс короткометражных фильмов, ретроспективы, гала-премьеры, специальные сеансы, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов.
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