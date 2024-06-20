Иностранные эксперты войдут в состав жюри кинофестиваля «Западные ворота»

18:20, 20 июня 2024, ПАИ

Иностранные эксперты войдут в состав жюри V Международного кинофестиваля «Западные ворота», рассказал генеральный продюсер кинофестиваля Эдуард Пичугин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 20 июня.

«Два человека в жюри не из России – продюсер из Ирана и режиссёр из Киргизстана, которые будут с нами работать в составе жюри», – отметил он.

Экспертиза специалистов очень важна, поэтому организаторы подобрали состав жюри среди популярных коллег, подчеркнул Эдуард Пичугин.

«Валерий Плотников тоже будет, достаточно известный и очень сильный мастер фотографии. Он также будет проводить здесь выставку и встречи творческие, а народная артистка России Елена Цыплакова представит три картины», – отметил он.

Напомним, что V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» будет проходить в Пскове с 5 по 7 июля. За три дня организаторы представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов.

В конкурсную программу кинофестиваля войдёт шесть новых фильмов из России, Белоруссии, Киргизии, Китая, Монголии, Греции, а в международную секцию «Панорама» – из Киргизии, Азербайджана, России и отдельно из Якутии. Также в программе фестиваля 13 тематических секций, конкурс короткометражных фильмов, ретроспективы, гала-премьеры, специальные сеансы, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов.

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