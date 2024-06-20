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Анастасия Повторейко: Программа «Мама, я жду тебя» является своевременной и продвинутой инициативой

Региональная программа «Мама, я жду тебя» является своевременной и продвинутой инициативой, заявила главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, депутат областного Собрания Анастасия Повторейко.

Анастасия Повторейко: «Региональная программа «Мама, я жду тебя» является своевременной и продвинутой инициативой». Фото: ПАИ

«По результатам последних исследований, по плотности населения Россия занимает 220-е место среди стран мира. По состоянию на 1 января 2024 года Псковская область в рейтинге населённости среди субъектов занимает 56-е место без учёта четырёх новых регионов. Таким образом, задача повышения рождаемости в стране и непосредственно на Псковщине является по-прежнему стратегически важной и требует дальнейших последовательных действий», – отметила Анастасия Повторейко.

Региональная программа профилактики искусственного прерывания беременности, повышения рождаемости и сохранения репродуктивного здоровья женщин на территории Псковской области «Мама, я жду тебя» является своевременной и продвинутой инициативой. Особенно будущий проект интересен новым подходом к недопущению прерывания беременности, а именно очной работой специалистов с женщинами один на один, отметила главврач.

«Такого раньше не было, а это правильный и профессиональный подход, актуальный для своего времени! Ведь роль индивидуальной психологической помощи населению усиливается с каждым днём, и тем более она необходима в таком важном вопросе, как судьба будущего поколения», – подчеркнула Анастасия Повторейко.

В рамках национального проекта «Демография», действующего с 2019 года, в стране проведена огромная положительная работа по укреплению материальной базы для создания семьи и рождения большего количества детей. В связи с признанными высокими результатами деятельности и положительным откликом граждан, как известно, нацпроект «Демография» предложено продлить до 2030 года, обратила внимание депутат.

«Наряду с этим углублённая психологическая, медицинская и агитационно-разъяснительная работа по сохранению ребёнка – это та самая недостающая часть помощи, уже не для укрепления финансовой возможности отдельной категории граждан, а для культивирования моральной готовности отдельного человека – матери, будущих родителей. В качестве конкретной формы работы с женщинами, находящимися в ситуации репродуктивного выбора, можно предложить проведение групповых занятий по аналогии с занятиями в сложных социальных группах для межличностной поддержки и переосмысления своей ситуации на конкретных жизненных примерах», – заключила Анастасия Повторейко.

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