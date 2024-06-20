Концерт «Галерея-Джаз» проходит в Пскове

22:13, 20 июня 2024, ПАИ

Концерт «Галерея-Джаз» проходит в Поганкиных палатах Псковского музея заповедника в четверг, 20 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Добавим, что этим летом в локации пройдёт цикл подобных концертов.

Отметим, что «Галерея-Джаз» – это проект Псковской областной филармонии и Псковского музея-заповедника.

Напомним, первый уличный концерт в рамках проекта состоялся во дворе Поганкиных палат 20 мая 2023 года. Начало проекту положили джазовый пианист Сергей Шишков, Ольга Абдуллина (вокал), Дмитрий Семёнов (тенор-саксофон), Виктор Савич (бас-гитара) и Данил Прокопьев (ударные).