Волонтёры в Невельском районе помогли пострадавшим от смерча
Активисты «Добро. Центра» из Невельского района помогли жителям деревни Перебоево после урагана. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Майоров в своём телеграм-канале.
Волонтёры спилили поломанные деревья и ветки, собрали теплицу и убрали поломанный шифер. «Благодарю ребят за помощь, неравнодушие и отзывчивость!» – отметил глава района.
Напомним, что на Псковскую область накануне обрушился смерч. Сейчас в муниципалитетах ликвидируют последствия непогоды.
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