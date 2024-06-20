Волонтёры в Невельском районе помогли пострадавшим от смерча

22:40, 20 июня 2024, ПАИ

Активисты «Добро. Центра» из Невельского района помогли жителям деревни Перебоево после урагана. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Майоров в своём телеграм-канале.

Волонтёры спилили поломанные деревья и ветки, собрали теплицу и убрали поломанный шифер. «Благодарю ребят за помощь, неравнодушие и отзывчивость!» – отметил глава района.

Напомним, что на Псковскую область накануне обрушился смерч. Сейчас в муниципалитетах ликвидируют последствия непогоды.