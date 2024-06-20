Михаил Ведерников сообщил о ситуации после разгула стихии в Псковской области

10:00, 20 июня 2024, ПАИ

Энергетикам удалось восстановить электроснабжение в 30 населенных пунктах Псковской области, где свет был отключен из-за непогоды и сильного ветра, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова











Он отметил, что наибольшее количество отключений электроснабжения зафиксировано в Невельском, Стругокрасненском и Псковском районах.

«В Невельском районе пострадала деревня Перебоево, где стихией были частично разрушены кровли 4 жилых домов и хозпостроек, повалены деревья. В деревне Иваново упала опора ЛЭП. Без электричества остались лагеря отдыха в районе деревни Опухлики и ряд населенных пунктов», — написал глава региона.

Кроме того, в Дедовичском районе в деревне Дубишно повреждена кровля животноводческого комплекса. Повалены деревья и линии электропередачи.

«Работы по возобновлению подачи электроэнергии в регионе продолжаются. Для ликвидации последствий прохождения урагана привлечены силы и средства областной подсистемы РСЧС и МЧС. Ситуацию держим на контроле», — заявил Михаил Ведерников.

Напомним, что вчера, 19 июня, по Псковской области прошёл сильный ветер и ливень. При этом синоптики говорят, что такая погода продлится два дня.

Также сообщалось, что в Невельском районе был замечен смерч. Увидеть можно здесь.