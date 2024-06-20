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Общество

Уздечную накладку эпохи викингов обнаружили археологи в Пскове

Уздечную накладку эпохи викингов обнаружили при археологических исследованиях у церкви Николы со Усохи в Пскове. Об этом сообщается в группе «Археология Пскова и Псковской области. ПОАЭ» в соцсети «ВКонтакте».

Уздечную накладку эпохи викингов нашли археологи в Пскове. Фото здесь и далее: группа «Археология Пскова и Псковской области. ПОАЭ» в соцсети «ВКонтакте»

«Внутри церкви в слое перемещённого грунта была обнаружена уздечная накладка эпохи викингов. Она украшена орнаментом в стиле Борре и датируется серединой – концом X в.», – отметили археологи.

Вещь родом из Скандинавии, и её обнаружение в этой части средневекового Пскова вряд ли можно считать неожиданным, отмечается в сообщении.

«Этой маленькой вещице 1000 лет, она была сделана мастером из Средней Швеции и проделала длинный путь, чтобы оказаться на Руси и в итоге попасть в археологическую коллекцию», – подчеркнули археологи.

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