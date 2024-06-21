О программе первого дня ярмарки «Виноград» рассказали псковичам

10:02, 21 июня 2024, ПАИ

Программу первого дня эногастрономической ярмарки «Виноград», которая проходит в Пскове с 21 по 30 июня, опубликовали в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области











Всего на ярмарке будет представлено несколько площадок: лекторий «Винология», детская зона и четыре географические площадки: «Крым», «Дон», «Кавказ» и «Кубань».

Первые мероприятия стартуют уже в 12:00 в лектории «Винология». Начнётся всё с вводного инструктажа «Куда бежать и что делать?!».

Впереди 10 дней насыщенной программы, дегустаций, мастер-классов и активностей на свежем воздухе, отметили в ТКД.

Чтобы попасть на мастер-классы и лекции в «Винологии», необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Фестиваль проходит при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Все мероприятия фестиваля бесплатны. Все площадки будут работать на протяжении всех дней ярмарки. Полную программу фестиваля смотрите здесь.