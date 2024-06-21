2,5 миллиона рублей направят на закупку оборудования для псковичей с артериальной гипертонией

09:49, 21 июня 2024, ПАИ

2,5 млн рублей направит Псковская область на закупку 800 тонометров для пациентов с артериальной гипертонией. Сертификат на развитие программы дистанционного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями регион получил от «СберЗдоровья», сообщили ПАИ в областном комитете по здравоохранению.

Сертификат председателю комитета вручил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Программа дистанционного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями в числе четырёх реализуется в регионе с использованием решений, часть из которых – на базе искусственного интеллекта. Благодаря ей медики осуществляют дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациентов в различных диспансерных группах. Для этого используются медицинские изделия и телемедицинские технологии.

В списке проектов также система поддержки принятия врачебных решений от СберМедИИ для анализа визуальных исследований и данных электронных медкарты, продукт Voice2Med от группы компаний ЦРТ – партнёра Сбера, а также проект по использованию аппаратно-программного комплекса «Цифровой ФАП».