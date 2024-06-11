Более 8 млн рублей получит Псковская область на бесплатные лекарства и медизделия для льготников

10:07, 11 июня 2024, ПАИ

Псковская область получит 8,206 млн рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан. В целом по стране на эти цели будет выделено свыше 1,8 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Эта социальная услуга предоставляется инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, чернобыльцам и детям-инвалидам. Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач.

Ранее сообщалось, что большую часть льготных лекарств в Псковской области получают больные сахарным диабетом.