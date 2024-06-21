Итоги ежегодного турнира по стрельбе из лука подвели в Пскове

11:04, 21 июня 2024, ПАИ

Ежегодный турнир по стрельбе из лука «Точка отсчёта» прошёл в Пскове 16 июня, сообщается в группе лучного тира Look в соцсети «ВКонтакте».

За награды соревнований бились 24 спортсмена, среди которых студенты ПсковГУ, руководители Ассоциации ветеранов СВО, активисты регионального Союза пенсионеров России и любители стрельбы из лука из Пскова и Пыталово.

В классическом луке среди женщин победила Дарья Боброва, второе место заняла Анна Ковальчук, а третьей стала Валерия Богданова.

У мужчин в классическом луке победил Кирилл Андреев, серебро на счету Романа Гаврилова, а бронза – у Владислава Овечкина.

В бесприцельном классе среди мужчин Сергей Кротов взял золото, Андрей Судиловский – серебро, а Алексей Чепурнов – бронзу.

Напомним, что трое великолучан примут участие в первенстве России по стрельбе из лука, которое пройдёт с 25 по 30 июня в Забайкалье.

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