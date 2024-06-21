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Как легко и быстро получить сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, объяснили псковичам

Как легко и быстро получить сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, рассказала заместитель начальника отдела регистрации и учёта налогоплательщиков УФНС России по Псковской области Алеся Давыдова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 21 июня.

Алеся Давыдова. Фото: ПАИ

Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащиеся в реестрах, предоставляются в виде выписок из реестров, а также в форме копии документов, содержащихся в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), или справки об отсутствии запрашиваемой информации. Как отметила Алеся Давыдова, все эти сведения предоставляются любому заинтересованному лицу.

«Выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП и справку об отсутствии сведений в реестрах уже давно можно получить в электронной форме, быстро, а главное, совершенно бесплатно. Для этого на сайте ФНС в группе сервисов «Сведения из реестров» реализован онлайн-сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде», позволяющий заинтересованным лицам бесплатно получить сведения о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью», – рассказала Алеся Давыдова.

Для получения выписки/справки сертификат ключа электронной подписи (СКП) заявителя не требуется. Выписка/справка формируется в формате PDF, содержащем усиленную квалифицированную электронную подпись и её визуализацию (в том числе при распечатывании выписки/справки). При этом сведения в сервисе актуализируются ежедневно.

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