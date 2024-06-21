Девять пожаров потушили в Псковской области за сутки

12:33, 21 июня 2024, ПАИ

За последние сутки пожарные подразделения Псковской области ликвидировали девять возгораний, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

20 июня на улице Полевой в Острове произошёл пожар в многоквартирном доме. В одной из квартир из-за короткого замыкания электропроводки вспыхнул огонь, в результате чего была повреждена мебель и техника, квартира закопчена по всей площади. Были спасены одиннадцатилетний ребёнок и домашнее животное.

В 14:24 на улице Юности в Пскове в строящемся многоквартирном доме загорелись строительные материалы на первом этаже. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в электросветильнике.

В 15:50 в деревне Пыталовские Хутора Пыталовского района загорелся мусор в неэксплуатируемом строении. Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

В 18:09 в деревне Кусва Псковского района в хозяйственной постройке сгорела кровля, постройка выгорела изнутри по всей площади. Причиной пожара, по предварительным данным, стала авария в электросети. Пожарным удалось спасти жилой дом и баню.

В 20:11 на улице Кузбасской Дивизии в Пскове в квартире на четвёртом этаже загорелся линолеум на балконе. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнём.

В 22:04 в деревне Малое Захонье Плюсского района сгорели баня и хозяйственная пристройка. Вероятнее всего, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве дымохода печи. Спасены два жилых дома.

Кроме того, 21 июня в 00:50 в Пскове на улице Коммунальной у дома № 46 горел пластиковый контейнер. Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Также в 1:16 на улице Коммунальной в Пскове у дома № 42 загорелся мусор на площадке. Пламя повредило два автомобиля: Nissan Almera 2003 года выпуска (правая фара, зеркало, бампер) и Lada XRay 2021 года выпуска (правая фара, решётка радиатора, бампер, госномер). Пожарные успели спасти оба автомобиля.

В 2:06 на улице Новой в деревне Неёлово-1 Псковского района в одной из квартир многоквартирного жилого дома загорелись постельные принадлежности. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти двух человек и саму квартиру.