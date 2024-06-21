12 джазовых коллективов выступит на ярмарке «Виноград» в Пскове

13:03, 21 июня 2024, ПАИ

12 джазовых коллективов выступит на площадках эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове, сообщил креатив-менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«На самом деле программа фестиваля достаточно обширная. В этом году у нас будет, как мне кажется, рекорд – у нас выступит 12 джазовых коллективов, которые приедут со всей России. Нам очень везёт! Они будут выступать в зоне «Крым» каждый вечер», – отметил Дмитрий Волхонов.

Сегодня, в первый день ярмарки, жителей и гостей города будет ожидать скорее танцевальная программа, чем джазовая, подчеркнул он.

«Сегодня мы открываемся громко! У нас также есть зона «Кавказ», посвящённая изобразительному искусству. И конечно, в развлекательной программе будут и кавказские танцы, и мастер-классы», – уточнил Дмитрий Волхонов.

Программа в зоне «Кубань» будет дополняться по мере проведения фестиваля, добавил он. А в детской зоне каждому взрослому будет интересно провести время вместе с детьми, заключил Дмитрий Волхонов.

«Мы ждём каждого! Следите за программой на сайте мероприятия и приходите к нам», – призвал он.

Добавим, что фестиваль проходит при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Все мероприятия фестиваля бесплатны. Площадки будут работать с 21 по 30 июня. Полную программу мероприятия можно посмотреть здесь.

Отметим, что со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.