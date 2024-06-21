Около 180 мероприятий пройдет в Псковской области в День памяти и скорби

19:00, 21 июня 2024, ПАИ

Мероприятия, приуроченные к Дню памяти и скорби, пройдут в каждом муниципалитете Псковской области. Всего запланировано проведение порядка 180 самых разных мероприятий. Ключевые из них пройдут в Пскове и Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Прежде всего запланировано проведение траурных церемоний возложения цветов и венков к памятникам героев Великой Отечественной войны. В некоторых муниципалитетах пройдут траурные церемонии перезахоронения останков красноармейцев, обнаруженных в ходе поисковых экспедиций. Так, на воинском мемориале «Ступинская высота» в Великолукском районе будут захоронены останки бойцов, которые погибли, защищая территорию в годы Великой Отечественной войны.

В Пскове, Великих Луках и ряде районных центров создадут «Огненные картины войны» из зажженных свечей. Например, площади Матросова в Великих Луках создадут картину, посвященную Герою Советского Союза. В акции поучаствует молодежь, команды окружного этапа Всероссийской военно-патриотический игры «Зарница 2.0», представители общественных организации и руководители города.

Кроме того, традиционно пройдёт Всероссийская акция «Cвеча памяти». Жителей Псковской области также приглашают поучаствовать в онлайн-акциях «Я помню, я горжусь!», «По дорогам истории», «Стихи о той войне».

К памятной дате приурочен и ряд патриотических лекций, выставок и уроков мужества. Онлайн-квиз «22 июня» пройдёт в Псковской областной универсальной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Литературно-музыкальная композиция «Во имя павших и живых» пройдёт на алощадке центральной городской библиотеке имени М. И. Семевского в Великих Луках.

Таким образом, память миллионов жертв Великой Отечественной войны почтят в Псковской области 22 июня.

Напомним, 22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, в которой погибло 26,6 миллиона советских граждан, большая часть – мирные жители.

В этот день страна скорбит по всем, кто ценой жизни защищал Отечество и стал жертвой нацистского геноцида.

В 2023 году при президенте России был создан Национальный центр исторической памяти. Его задача – сохранять и защищать историческую память и культуру, традиционные духовно-нравственные ценности страны, реализовывать общественно значимые проекты.

Центр консолидирует усилия по сохранению исторической памяти и борьбе с фальсификацией истории.