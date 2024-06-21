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​Псковская область присоединилась к всероссийской акции «Огненные картины войны»

​Псковская область присоединились к всероссийской акции «Огненные картины войны» сегодня, 12 июня. В частности, акции прошли в Пскове и Пустошке, сообщают корреспонденты изданий региона.

​Псковская область присоединилась к всероссийской акции «Огненные картины войны». Фото: газета «Вперёд»

Акция приурочена к 22 июня – Дню памяти и скорби. В этот день 83 года назад началась Великая Отечественная война.

В Пскове акция прошла на площади Героев-Десантников.

Накануне памятной даты пустошане также присоединились к инициативе. Возле обелиска ко дню освобождения города в аллее Героев у Огня памяти собрались представители руководства района, активисты, общественники, жители города, чтобы стать участниками памятного ритуала, сообщили в районной газете «Вперёд».

Застыли в почётном карауле юные волонтёры. О значимости исторической даты для всех граждан России говорили глава района Юрий Кравцов, заместитель главы Вера Шилова, председатель районного Собрания депутатов Дмитрий Зарембо, председатель районного совета ветеранов войны и труда Тамара Привалова, заведующая отделом РЦК по работе с молодёжью Людмила Голубкова. Затем состоялась церемония зажжения свечей памяти и возложение цветов.

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