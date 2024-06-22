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Общество

Вакцину от рака начнут исследовать в России на добровольцах в 2025 году

Клинические исследования вакцины от рака с участием пациентов с онкологическими заболеваниями планируют начать к середине 2025 года, пишет РИА Новости со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Вакцину от рака начнут исследовать в России на добровольцах в 2025 году. Фото: ПАИ

«Думаю, что к середине следующего года мы начнём клинические исследования вакцины с участием пациентов с онкологическими заболеваниями» – сказал он.

Сейчас вакцина проходит доклинические исследования на мышках. Кроме того, отрабатывается технология, чтобы создать препараты для гарантированного уничтожения как опухоли, так и метастазов.

В случае успешной отработки технологии вакцина поможет пациентам при немелкоклеточном раке легкого, раке поджелудочной железы, меланомах, определенных видах рака почек, подчеркнул Александр Гинцбург. Вакцина будет актуальна для этих больных, так как при таких заболеваниях метастазы появляются уже на ранних стадиях, пояснил специалист.

Ранее о причинах появления рака кожи и способах его лечения рассказала в эфире «Серебряного дождя» заведующая отделением радиотерапии Псковского областного клинического онкологического диспансера Елена Букша.

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