Псковские следователи приняли участие в акции «Свеча памяти»

18:25, 22 июня 2024, ПАИ

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Свечи традиционно зажигают в дань уважения тем, кто отдал жизнь во имя Великой Победы. Сотрудники следственного управления приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти». Они также возложили цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Пскове и почтили память павших воинов минутой молчания.

Ранее сообщалось, что к акции также присоединились руководство и личный состав псковских подразделений Росгвардии.