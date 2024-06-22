Псковские следователи приняли участие в акции «Свеча памяти»
Сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Свечи традиционно зажигают в дань уважения тем, кто отдал жизнь во имя Великой Победы. Сотрудники следственного управления приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти». Они также возложили цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Пскове и почтили память павших воинов минутой молчания.
Ранее сообщалось, что к акции также присоединились руководство и личный состав псковских подразделений Росгвардии.
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