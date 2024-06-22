Жители Себежского района плетут маскировочные сети для земляков-участников СВО

19:09, 22 июня 2024, ПАИ

Маскировочные сети для земляков, участвующих в СВО, плетут в Идрицком доме культуры в Себежском районе. Об этом сообщает газета «Призыв».

Для этого в фойе учреждение отведено отдельное место. Материал для плетения всегда есть в доступе. Любой желающий может принять участие, а сотрудники Дома культуры окажут помощь, покажут и объяснят, как правильно плести сети.

«В плетении сетей начали участвовать с марта. Сетками и материалом нас обеспечивает Татьяна Колцун – руководитель группы «Узелки Победы» посёлка Идрица. Плетут дети, участники любительского объединения, студенты из Идрицкого колледжа. Постоянно работают примерно семь человек. Заниматься будем, пока будет в этом необходимость, пока нашим мужчинам нужна помощь», – отметила руководитель учреждения Анна Фигуркина.

Ранее сообщалось, что жители Пыталово также плетут маскировочные сети для участников СВО.