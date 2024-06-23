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Общество

О программе третьего дня ярмарки «Виноград» рассказали псковичам

Программу третьего дня эногастрономической ярмарки «Виноград», которая проходит в Пскове с 21 по 30 июня, опубликовали в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.

  • Программа третьего дня ярмарки «Виноград»
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Программа третьего дня ярмарки «Виноград»
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Программа третьего дня ярмарки «Виноград»
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Программа третьего дня ярмарки «Виноград»
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Программа третьего дня ярмарки «Виноград»
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области
  • Программа третьего дня ярмарки «Виноград»
    Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Первые мероприятия стартуют уже в 11:00 в лектории «Винология». Чтобы попасть на мастер-классы и лекции в «Винологии», необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Напомним, что всего на ярмарке представлено несколько площадок: лекторий «Винология», детская зона и четыре географические площадки – «Крым», «Дон», «Кавказ» и «Кубань».

Фестиваль проходит при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Все мероприятия фестиваля бесплатные. Все площадки будут работать на протяжении всех дней ярмарки. Полную программу фестиваля смотрите здесь.

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