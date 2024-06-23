Борис Елкин поздравил православных псковичей с Днём Святой Троицы

10:59, 23 июня 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил православных псковичей с Днём Святой Троицы. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.

«Поздравляю всех православных псковичей с праздником Святой Троицы! Пусть любовь, мир и благодать наполнят вашу жизнь, принося радость, свет и добро, а Святая Троица охраняет и благословляет вас на всех путях!» – написал он.

Напомним, данный праздник отмечается на 50-й день после Пасхи.