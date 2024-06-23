Борис Елкин поздравил православных псковичей с Днём Святой Троицы
Глава Пскова Борис Елкин поздравил православных псковичей с Днём Святой Троицы. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.
«Поздравляю всех православных псковичей с праздником Святой Троицы! Пусть любовь, мир и благодать наполнят вашу жизнь, принося радость, свет и добро, а Святая Троица охраняет и благословляет вас на всех путях!» – написал он.
Напомним, данный праздник отмечается на 50-й день после Пасхи.
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