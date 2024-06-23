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Общество

Фестиваль колокольного искусства проходит в Пскове

Фестиваль колокольного искусства «Звоны над Псковом» проходит в Пскове в День Святой Троицы, сегодня, 23 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Публикуем эксклюзивные кадры после реконструкции колокольни Троицкого собора, а также виды Пскова с неё.

Напомним, что на различных исторических колокольнях города проходят концертные выступления. При этом программа выстроена так, чтобы верующие смогли принять участие во всех праздничных мероприятиях фестиваля.

Полную программу фестиваля смотрите здесь.

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