Фестиваль колокольного искусства проходит в Пскове

14:50, 23 июня 2024, ПАИ

Фестиваль колокольного искусства «Звоны над Псковом» проходит в Пскове в День Святой Троицы, сегодня, 23 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Публикуем эксклюзивные кадры после реконструкции колокольни Троицкого собора, а также виды Пскова с неё.

Напомним, что на различных исторических колокольнях города проходят концертные выступления. При этом программа выстроена так, чтобы верующие смогли принять участие во всех праздничных мероприятиях фестиваля.

Полную программу фестиваля смотрите здесь.