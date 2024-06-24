Антициклон будет управлять погодой на Северо-Западе России на этой неделе

07:11, 24 июня 2024, ПАИ

Какой будет погода на Северо-Западе России на этой неделе, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Западе расположится антициклон, так что дожди в регионе будут носить локальный и кратковременный характер. В результате температура будет повышаться на юге до +23…+28 градусов, на севере до +15…+20 градусов, и только в первую половину периода будет на 4–5 градусов прохладнее», – отметили синоптики.

Ранее сообщалось, что кратковременные дожди и до +25 градусов прогнозируют в Псковской области сегодня, 24 июня.