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Духов день отмечают православные христиане

Духов день отмечают сегодня православные христиане, сообщает calend.ru. День Святого Духа празднуется всегда на 51-й день после Пасхи, то есть на следующий день после Троицы. В этом году праздник выпал на 24 июня.

Этот праздник был установлен церковью «ради величия Пресвятаго и Животворящего Духа, яко един есть (от) Святыя и Живоначальныя Троицы», в противодействие учению еретиков, отвергавших Божество Святого Духа и единосущность его с Богом Отцом и Сыном Божиим.

Святой Дух — третье лицо (ипостась) Святой Троицы, истинный Бог, единосущный и равнославный Отцу и Сыну.

Как и все ипостаси Святой Троицы, Святой Дух обладает свойствами, присущими только Богу. Как и все Лица Святой Троицы, Святой Дух равночестен в Своем Божественном достоинстве Отцу и Сыну. Как и все лица Святой Троицы, Святой Дух единосущен им, обладает единой Божественной сущностью (природой) с Отцом и Сыном.

Как и всем лицам Святой Троицы, Святому Духу воздается единое и нераздельное поклонение, то есть, поклоняясь Святому Духу, христиане поклоняются вместе с ним Отцу и Сыну, постоянно имея в виду их общее Божество, единую Божественную сущность.

В силу своего Божественного вездеприсутствия Святой Дух может пребывать и в уверовавшем во Христа человеке, сообщая ему доселе неведомое познание Бога, приобщая его к полноте всеблаженой Божественной жизни. Божественные действия в человеке часто именуются благодатью Святого Духа, поскольку Святой Дух непостижимо вселяется в человека, обитает и пребывает в нем.

Напомним, что вчера, 23 июня, православные христиане отмечали День Святой Троицы. Православных псковичей с Днём Святой Троицы поздравил глава Пскова Борис Елкин.

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