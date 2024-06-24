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Общество

С 26 июня Пушкинский заповедник начнёт работу в режиме «высокого сезона»

25 июня в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» — плановый санитарный день, напомнили в учреждении. Далее музей продолжит работать по графику «высокого сезона» — без выходных, с 10:00 до 18:00 с воскресенья по пятницу и с 10:00 до 20:00 по субботам.

Светлана Фульман. Полдень. Михайловское (2000). Из фондов музея-заповедника

В музее-заповеднике особо отметили, что конец июня и июль в «Михайловском» будут богаты на разные события — от академических концертов до фольклорных праздников. Так, уже в ближайших планах музейщиков — творческая школа знаменитого «Терем-Квартета» (выступления юных солистов и ансамблей из Москвы и Санкт-Петербурга и других городов России) и большой фольклорный праздник «Купаленка — ночка маленька», усадебный «Смородиновый день». Традиционно на «экватор лета» приходится и научная конференция «Музей. Реставратор. Реставрация» памяти «реставратора всея Руси», друга и помощника «Михайловского» Саввы Ямщикова; в нынешнем году эти научные чтения посвящены 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

В июле гости заповедника также смогут знакомиться с выставками — как новыми, на сегодня только запланированными, так и открытыми ранее (среди последних, например, уникальная экспозиция «Эмоции природы. Природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт», доступная по «Пушкинской карте»), как фондовыми, так и из других музеев страны.

Полный перечень познавательно-развлекательных предложений для посетителей Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» на ближайший месяц можно найти на официальном сайте учреждения, в разделе «Календарь событий». Афиша содержит в себе и полезную информацию о всех событиях: место, число и час проведения, возрастные рекомендации.

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