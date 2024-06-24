Группа Supermotiv и головоломки для всей семьи: что пройдёт в четвёртый день ярмарки «Виноград» в Пскове

09:47, 24 июня 2024, ПАИ

Программу четвёртого дня эногастрономической ярмарки «Виноград», которая проходит в Пскове с 21 по 30 июня, опубликовали в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области











Гости мероприятия смогут увидеть моноспектакль «Однажды я приехал к деду Василию...». Это авторская постановка Сергея Иванова под музыкальное сопровождение Александра Григорьева. Спектакль начнётся в 18:00 на площадке «Кубань» в Финском парке.

На площадке «Крым» в парке Строителей сегодня выступят музыкальная группа Supermotiv, а также саксофонист Георгий Баландин.

Первые мероприятия стартуют уже в 11:00 в лектории «Винология». Чтобы попасть на мастер-классы и лекции в «Винологии», необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Напомним, что всего на ярмарке представлено несколько площадок: лекторий «Винология», детская зона и четыре географические площадки – «Крым», «Дон», «Кавказ» и «Кубань».

Фестиваль проходит при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Все мероприятия фестиваля бесплатные. Все площадки будут работать на протяжении всех дней ярмарки. Полную программу фестиваля смотрите здесь.