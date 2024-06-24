Псковские баскетболисты завоевали бронзу турнира на фестивале в Анапе

11:59, 24 июня 2024, ПАИ

Псковские баскетболисты, воспитанники спортшколы «Ника» заняли третье место в главном турнире фестиваля «Витязево», который завершился вчера в Анапе. Об этом сообщается в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Всего в соревнованиях участвовали 13 команд, состоящих из юношей 2009 года рождения и младше.

В главном турнире по баскетболу 5x5 псковичи добрались до полуфинала, где минимально уступили команде «Гольяново-1» – 37:38. В матче за третье место псковская «Ника» разгромила спортшколу из Ростова-на-Дону – 34:14. В индивидуальных номинациях лучшим нападающим соревнований признали Семёна Ефимова.

Напомним, что ранее в рамках этого же фестиваля псковичи выиграли в турнире 3x3 и стали лучшими в конкурсе индивидуального мастерства.

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