Тапрум планируют открыть при сидродельне «Заповедник» в Пушкиногорье в 2024 году

17:02, 24 июня 2024, ПАИ

Тапрум планируют открыть при сидродельне «Заповедник» в Пушкиногорье в 2024 году, сообщил основатель предприятия Александр Казаков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 24 июня.

На данный момент познакомиться с производством сидра в «Заповеднике» можно благодаря обзорной экскурсии по предприятию, пояснил Александр Казаков. «Мы мечтаем в этом году всё-таки запустить наш тапрум, потому что к нам приходят экскурсии на производство, но делать это уже становится тяжеловато. Во-первых, загруженность большая, это нужно останавливать работу в цеху. Да и вообще хотелось бы какое-то место, где гости Пушкиногорья и местные жители могли бы познакомиться без предварительной записи с образцами нашего искусства, не побоюсь этого слова», – отметил гость радиоэфира.

Запустить бар, работающий прямо при производстве, планировали к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, однако закладка сада потребовала от сотрудников предприятия больших вложений: и финансовых, и трудовых, пояснил Александр Казаков.