Обычаи и традиции сето изучили печорские школьники в лингвистическом лагере в Сигово

17:43, 24 июня 2024, ПАИ

Традиционный детский лингвистический лагерь завершил работу сегодня, 24 июня, в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

В торжественной церемонии закрытия лагеря приняли участие настоятель Никольского собора Изборской крепости отец Дмитрий, заместитель директора музея-заповедника «Изборск» по научной работе Наталья Кальченко, заместитель директора по работе по специальным программам музея-заповедника «Изборск», председатель Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа сето» Хелью Маяк, директор Киршинской средней школы Печорского района Елена Окунькова, сотрудники музея-усадьбы народа сето и музея-заповедника «Изборск».

С приветственным словом к участникам лагеря, учащимся Киршинской средней школы и их учителям, обратился настоятель Никольского собора Изборской крепости отец Дмитрий. Он рассказал ребятам о религиозном смысле Духова дня, об истории праздника, возникшего из традиции отмечать событие сошествия в Иерусалиме на апостолов Святого Духа в день Пятидесятницы после Воскресения Христова. Директор Киршинской средней школы Печорского района Елена Окунькова в свою очередь выразила признательность организаторам лингвистического лагеря.

«Мы очень рады, что получили в этом году прекрасную возможность приехать к сето в Сигово, познакомиться с культурой малого народа, а также посетить с экскурсией Изборскую крепость и экспозиции музея-заповедника «Изборск». Огромное спасибо за гостеприимство, желаем вашему музею процветания и благополучия», – подчеркнула директор Киршинской средней школы.

Церемония закрытия лагеря завершилась праздничным концертом, на котором выступил фольклорный ансамбль народа сето «Карахельбе».

Напомним, летние лингвистические лагеря в деревне Сигово организуются с 2011 года. У народа сето нет письменности: обучение языку происходит в быту, а также посредством национального фольклора – песен, игр и танцев. Для участников лагеря были организованы экскурсии, мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни и рукоделию.

В этом году детский лингвистический лагерь проводился с участием учеников Киршинской средней школы с 3 по 24 июня по инициативе Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» и Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество сето» при поддержке правительства Псковской области и Псковского областного центра народного творчества.