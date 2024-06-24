Псковский драмтеатр принимает участие в церемонии вручения Национальной театральной премии «Золотая маска»

19:43, 24 июня 2024, ПАИ

Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина принимает участие в церемонии вручения Национальной театральной премии «Золотая маска» сегодня, 24 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Сегодня во время торжественной церемонии, которая уже началась на сцене Вахтанговского театра в Москве, объявят лауреатов премии.

Спектакль «Лягушки» псковского театра борется за «Золотую маску» в восьми номинациях: «Лучший драматический спектакль большой формы», «Лучшая мужская роль» (Сергей Скобелев), «Лучшая женская роль» (Линда Ахметзянова), «Лучшая работа режиссёра» (Никита Кобелев), «Лучшая мужская роль второго плана» (Денис Кугай), «Лучшая работа художника» (Нана Абдрашитова), «Лучшая работа художника по свету» (Игорь Фомин), «Лучшая работа художника по костюмам» (Нана Абдрашитова).

Напомним, в 2023 году Псковский драмтеатр завоевал две «Золотые маски»: спектакль «Морфий» был удостоен наград в номинациях «Лучшая женская роль второго плана» и «Лучшая работа художника по костюмам».