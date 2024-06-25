Как профориентация влияет на приток кадров на псковские предприятия, рассказали организаторы ярмарки трудоустройства

09:25, 25 июня 2024, ПАИ

О влиянии профориентации в учебных учреждениях на привлечение кадров на региональные предприятия рассказала региональный координатор проекта «Билет в будущее» и внедрения единой модели профориентации в Псковской области Елена Рыбальская на пресс-конференции, посвящённой участию региона во Всероссийской ярмарке трудоустройства.

«Разработанная Министерством просвещения России единая модель профориентации собрала все существующие методики в одну общую, единую систему, чтобы все школы применяли одинаковые модели профориентации», – сказала она.

Плюс такой модели профориентации в том, что она позволила и позволяет продвигать направления взаимодействия между работодателями и учебными заведениями, подчеркнула спикер. «Дети, которые участвуют, ходят на реальные предприятия Псковской области потенциальных работодателей и знакомятся с тем, где они могут работать, могут оценить условия труда, задавать вопросы», – пояснила Елена Рыбальская.

Форматы проведения профориентации различные: пробы, которые позволяют ребёнку примерить на себя профессию, мастер-классы, экскурсии, диагностики, а также проведение уроков «Россия – мои горизонты».

«Урок рассчитан на возрастную группу с 6-го по 11-й класс, но для каждого возраста свои разработанные уроки. Урок «Россия – мои горизонты» проводят потому, что дети начинают сами понимать, что им нужно. Происходит ломка той модели, когда раньше ребёнок шёл учиться туда, куда скажут родители. Сейчас мы наблюдаем, что ребёнок, пройдя какие-то этапы, уже может сказать родителям, что ему интересно именно это, и аргументировать, почему это интересно или неинтересно», – подчеркнула Елена Рыбальская.

Напомним, Всероссийская ярмарка трудоустройства откроется в 10:00 28 июня. Мероприятия примут две площадки в Псковской области: в Пскове события ярмарки развернутся в «Простории», в Великих Луках – в Доме культуры Ленинского комсомола. Продлится событие до 16:00.

Мероприятие пройдёт в рамках президентского нацпроекта «Демография» при поддержке Минтруда РФ и правительства Псковской области.