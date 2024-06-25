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Экономика

Эксперт: Работодатель получает существенную практическую помощь благодаря ярмарке трудоустройства

Опытом работы на ярмарках трудоустройства поделилась менеджер по персоналу Северо-Западной инвестиционной компании Елена Самолётова на пресс-конференции, посвящённой участию региона во Всероссийской ярмарке трудоустройства.

Елена Самолётова: Работодатель получает существенную практическую помощь благодаря ярмарке трудоустройства. Фото: ПАИ

«Наша компания занимает своё место на рынке труда Псковской области долгое время. Участие в ярмарках было для нас больше имиджевым процессом, чем привлечением соискателей. Но мы видим, что из года в год уровень ярмарок растёт, практическую помощь мы оттуда получаем существенную», – отметила она.

Благодаря участию в ярмарке трудоустройства у работодателя появляется возможность не просто привлечь соискателей, а заявить о себе как об одном из сильнейших предприятий области, чтобы кадры остались в регионе, подчеркнула Елена Самолётова. «Молодое поколение смотрит в сторону Москвы и Санкт-Петербурга. Наша задача – рассказать им на таких ярмарках о том, что условия для развития и проживания в Псковской области не менее достойные», – пояснила она.

Спикер добавила, что благодаря участию в ярмарке трудоустройства предприятие выполнило план-прогноз по работе с детьми от 14 лет практически в три раза. «Вижу, что эти дети тянутся, все они пришли именно с ярмарки, которую проводили на улице Коммунальной. Мы не просто говорим, мы узнаём друг друга. Ребята узнают, что мы можем предложить, как к этому им нужно готовиться. А мы в свою очередь себя нацеливаем на правильную целевую аудиторию, сами смотрим, правильно ли создаём рабочие места, пора ли менять какие-то должности, чтобы под ребят нашего региона они соответствовали», – сказала Елена Самолётова.

В планах у работодателя зацепить участников ярмарки трудоустройства и рассказать, что после окончания вуза или колледжа всегда можно найти место, где отработать практические навыки или постичь профессию, отметила спикер.

Напомним, Всероссийская ярмарка трудоустройства откроется в 10:00 28 июня. Мероприятия примут две площадки в Псковской области: в Пскове события ярмарки развернутся в «Простории», в Великих Луках – в Доме культуры Ленинского комсомола. Продлится событие до 16:00.

Мероприятие пройдёт в рамках президентского нацпроекта «Демография» при поддержке Минтруда РФ и правительства Псковской области.

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