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Общество

В Год семьи псковским курсантам напомнили о семейных ценностях

По инициативе женсовета Псковского филиала Университета ФСИН России с курсантами встретилась специалист областного центра семьи Наталия Моисеева, которая рассказала о своей профессиональной деятельности и важности создания, сохранения и укрепления семейных ценностей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе филиала вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

В ходе беседы с обучающимися она пояснила, что областной центр семьи – учреждение социального обслуживания Псковской области, созданное для реализации государственной семейной политики, поэтому основные направления работы центра – социальная, правовая, методическая, психологическая и экономическая поддержка каждого нуждающегося человека.

Специалист центра отметила, что истоки семейных проблем – в отсутствии или нарушении семейных ценностей, в основе которых любовь, доверие и уважение.

«Чётко определённые семейные ценности помогают укрепить основу для создания сильной и дружной семьи», – сказала Наталия Моисеева.

Отметим, что женсовет Псковского филиала Университета ФСИН России выступает организатором цикла мероприятий, приуроченных к Году семьи. Следующая тематическая встреча курсантов пройдёт с сотрудником областной научной библиотеки накануне праздника – Дня семьи, любви и верности, который отмечают в России 8 июля.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи. Торжественное мероприятие, посвящённое открытию Года семьи в Псковской области, прошло в Большом концертном зале областной филармонии 30 января.

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