Более 14 тысяч компаний примут участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства

12:32, 25 июня 2024, ПАИ

Более 14 тысяч компаний примут участие в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», который пройдёт 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

По итогам регионального этапа работодатели закрыли более 53 тысяч вакансий. Количество участников постоянно растёт, во втором этапе примут участие свыше 14 тысяч компаний, отметила Татьяна Голикова.

Мероприятия федерального этапа ярмарки трудоустройства проведут на более тысячи площадок страны. Деловая часть федерального этапа ярмарки пройдёт в восьми городах. В их числе – Москва, Екатеринбург, Уфа, Омск, Краснодар, Ставрополь, Владивосток, Тосно (Ленинградская область).

В рамках ярмарки трудоустройства эксперты дадут советы выпускникам и соискателям, помогут абитуриентам определиться с карьерным вектором, а также расскажут работникам кадровых служб об эффективных практиках подбора команды и создания кадрового резерва.

В регионах России федеральный этап ярмарки будет проводиться с учётом локального рынка труда. Участие в мероприятии бесплатное как для соискателей, так и для работодателей.

Добавим, что Всероссийская ярмарка трудоустройства откроется в 10:00 28 июня. Мероприятия примут и две площадки в Псковской области: в Пскове события ярмарки развернутся в «Простории», в Великих Луках – в Доме культуры Ленинского комсомола. Продлится событие до 16:00.

В Псковской области мероприятие пройдёт в рамках президентского нацпроекта «Демография» при поддержке Минтруда РФ и правительства региона.