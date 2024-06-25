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Общество

Более 100 млн рублей получит Псковская область на закупку спецтехники и мероприятия по лесовосстановлению

Более 100 млн рублей на закупку спецтехники и мероприятия по лесовосстановлению получит Псковская область благодаря президентскому нацпроекту «Экология». Об этом губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову доложил председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Одним из факторов, благодаря которым регион год от года улучшает свои позиции в работе по сохранению лесного фонда, является реализация регионального проекта «Сохранение лесов Псковской области» президентского нацпроекта «Экология», отметил Виктор Мусатов.

Выделенные в этом году деньги – рекорд для области с 2020 года. Средства планируют потратить на обновление парка спецтехники и мероприятия по лесовосстановлению.

Михаил Ведерников, в свою очередь, спросил, как реализуется национальный проект. Виктор Мусатов доложил, что все контракты на закупку техники уже заключены, а поставки уже начались.

Например, в область уже поступили две пожарные автоцистерны. Кроме того, ожидается прибытие еще одной машины, прицепа-тяжеловоза, гусеничного трактора, вездеходов и автобусов.

В конце встречи Виктор Мусатов рассказал, что Псковская область также улучшила позиции в ещё одном федеральном рейтинге. В частности, Федеральное агентство лесного хозяйства высоко оценило эффективность исполнения переданных полномочий в области лесных отношений за 2023 год. Регион сейчас занимает во всероссийском списке 21-е место.

Михаил Ведерников поблагодарил руководителя и команду профильного комитета, а также сотрудников подведомственных организаций за хорошую работу и пожелал держать высокий уровень исполнения задач.

Ранее сообщалось, что 19 лесных пожаров зарегистрировано в Псковской области с начала пожароопасного сезона.

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