Снижающие риск развития рака продукты назвала врач
Пять продуктов, предотвращающих развитие онкозаболеваний на 10-20%, назвала диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова, сообщает «Российская газета».
В рацион необходимо добавить фрукты, зелень, проростки семян, овощи, нежирное мясо и птицу, молочные продукты с нормальным содержанием жира, а также натуральные чаи.
Такого питания следует придерживаться и уже заболевшим, чтобы укрепить иммунную систему, усилить эффективность лечения и уменьшить потерю мышечной массы.
Ранее сообщалось, какие продукты и какой кофе приводят к развитию рака.
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