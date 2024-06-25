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Общество

Снижающие риск развития рака продукты назвала врач

Пять продуктов, предотвращающих развитие онкозаболеваний на 10-20%, назвала диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова, сообщает «Российская газета».

В рацион необходимо добавить фрукты, зелень, проростки семян, овощи, нежирное мясо и птицу, молочные продукты с нормальным содержанием жира, а также натуральные чаи.

Такого питания следует придерживаться и уже заболевшим, чтобы укрепить иммунную систему, усилить эффективность лечения и уменьшить потерю мышечной массы.

Ранее сообщалось, какие продукты и какой кофе приводят к развитию рака.

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