ПсковГУ и Белградский университет укрепляют сотрудничество

16:21, 25 июня 2024, ПАИ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина и декан биологического факультета Белградского университета Любиш Станисавлевич подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Стороны планируют проводить активную работу по организации совместных научных проектов, практической подготовке студентов, а также публикации совместных научных исследований.

Кроме того, Наталья Ильина и Любиш Станисавлевич обсудили детали новой международной олимпиады школьников по биологии и специфику сетевой образовательной программы по биомедицине, которая реализуется ПсковГУ совместно с биологическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова.

Напомним, ректор ПсковГУ посетила Сербию. Руководитель вуза провела ряд встреч, направленных на развитие образовательных и научных проектов совместно с факультетами Белградского университета и университета в городе Ниш. Поездка была организована во взаимодействии с представительством Россотрудничества в Сербии с целью знакомства с академическим сообществом и обсуждения перспектив развития международных образовательных и научных проектов.