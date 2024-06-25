В Псковской области снят запрет на продажу алкоголя в День молодёжи

16:27, 25 июня 2024, ПАИ

В Псковской области снят запрет на продажу алкоголя в День молодёжи. 24 июня соответствующее постановление за подписью губернатора региона Михаила Ведерникова опубликовано на сайте нормативно-правовых актов региона.

День молодежи в этом году приходится на субботу, 29 июня. Кроме того, суббота - предпоследний день эногастрофестиваля «Виноград» в Пскове.

Напомним, что на ярмарке действуют несколько площадок: лекторий «Винология», детская зона и четыре географические площадки – «Крым», «Дон», «Кавказ» и «Кубань». С полной программой фестиваля на 29 июня и на дни до этой даты можно ознакомиться здесь.