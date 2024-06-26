Более 400 тысяч свечей зажигания попытались незаконно провезти через границу в Псковской области

11:01, 26 июня 2024, ПАИ

Более 400 тысяч свечей зажигания обнаружили псковские таможенники при досмотре одного из вагонов поезда, следовавшего из Латвии в Узбекистан. Сведения о них в документах отсутствовали, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Вес партии на 22 тонны превысил указанный в представленных документах. При сверке товара неучтёнными оказались 413 800 упаковок свечей зажигания. Их предварительная стоимость превышает 10 миллионов рублей.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки». Ведётся административное расследование, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что казах осуждён за дачу взятки таможеннику на госгранице в Псковской области.

Кроме того, отмечалось, что больше 10 тысяч долларов попыталась вывезти через границу в Псковской области гражданка Украины.