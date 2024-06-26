Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

15 млн рублей ущерба причинила лесному фонду организация в Гдовском районе

15 млн рублей ущерба причинила лесному фонду организация в Гдовском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе областной прокуратуры.

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку требований лесного законодательства в Гдовском районе. По итогам проверки оказалось, что ООО «Ресурс АТЭ» самовольно провело земляные работы на территории Полновского участкового лесничества в Гдовском районе.

В цели организации входило получение имущественной выгоды от функционирования базы отдыха. Лесному фонду причинён ущерб на сумму более 15 млн рублей, отметили в пресс-службе.

Прокуратура подала иск к «Ресурс АТЭ» о возмещении ущерба.

Ранее сообщалось, что островича осудили за вырубку деревьев и дачу взятки полицейскому.

Кроме того, до этого прокуратура проводила проверку из-за рубки деревьев в Корытовском парке.

Добавим, что в 2023 году в Псковской области выявили почти 70 случаев незаконной рубки лесов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 июня 2024

Более 400 тысяч свечей зажигания попытались незаконно провезти через границу в Псковской области
26 июня 2024

Задержанные в Псковской области наркокурьеры получили тюремные сроки

25 июня 2024

Мотоциклист госпитализирован в результате ДТП в Невельском районе
25 июня 2024

10 млн рублей выманили мошенники у псковичей за неделю
25 июня 2024

Пожарные ликвидируют возгорание дома в Печорах
25 июня 2024

19 лесных пожаров зарегистрировано в Псковской области с начала пожароопасного сезона
25 июня 2024

Пенсионер выпал из окна многоквартирного дома на улице Инженерной в Пскове
25 июня 2024

Четыре пожара произошло в Псковской области за сутки

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...