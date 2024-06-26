15 млн рублей ущерба причинила лесному фонду организация в Гдовском районе
15 млн рублей ущерба причинила лесному фонду организация в Гдовском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе областной прокуратуры.
Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку требований лесного законодательства в Гдовском районе. По итогам проверки оказалось, что ООО «Ресурс АТЭ» самовольно провело земляные работы на территории Полновского участкового лесничества в Гдовском районе.
В цели организации входило получение имущественной выгоды от функционирования базы отдыха. Лесному фонду причинён ущерб на сумму более 15 млн рублей, отметили в пресс-службе.
Прокуратура подала иск к «Ресурс АТЭ» о возмещении ущерба.
Ранее сообщалось, что островича осудили за вырубку деревьев и дачу взятки полицейскому.
Кроме того, до этого прокуратура проводила проверку из-за рубки деревьев в Корытовском парке.
Добавим, что в 2023 году в Псковской области выявили почти 70 случаев незаконной рубки лесов.
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