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Политика

Около 150 наблюдателей подготовит Общественная палата Псковской области

Около 150 наблюдателей от Общественной палаты Псковской области подготовят для работы на избирательных участках региона в единый день голосования. Об этом сообщил председатель региональной общественной палаты Александр Седунов на пресс-конференции, посвящённой началу работы общественного штаба наблюдения за выборами, сегодня, 26 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

По словам Александра Седунова, чтобы обеспечить непрерывное наблюдение на избирательных участках, от Общественной палаты подготовят около 150 человек.

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов отметил, что облизбирком традиционно работает с Общественной палатой Псковской области по наблюдению за ходом голосования.

«Общественные наблюдатели присутствуют на всех избирательных участках. Работать мы начали очень интенсивно с 2020 года, даём положительную оценку работе Общественной палаты Псковской области в плане помощи по подготовке и проведению избирательных кампаний», – отметил Игорь Сопов.

Напомним, что в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний. Семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.

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