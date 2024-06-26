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Общество

Чему будут обучать общественных наблюдателей в Псковской области, рассказал Александр Седунов

Чему будут обучать общественных наблюдателей в Псковской области, рассказал председатель региональной общественной палаты Александр Седунов корреспонденту ПАИ.

Не в первый раз Общественная палата региона активно сотрудничает с избирательной комиссией Псковской области. «В единый день голосования 111 наших наблюдателей будут находиться на избирательных участках. Важно прежде обучить этих людей. И я, и мои коллеги примут самое активное участие в подготовке наблюдателей к работе на выборах», – отметил Седунов.

По его словам, наблюдатели должны понимать правовую основу своей деятельности и затем в работе на участках сделать всё, чтобы не допустить нарушений.

«Наблюдатели пройдут обучение в разных муниципалитетах в соответствии с сеткой предстоящих выборов. В обучении примут участие члены Общественной палаты. Важно будет рассказать наблюдателям о типовых ошибках, о том, как реагировать на те или иные события. Мне бы хотелось пожелать людям, которые приняли решение стать общественными наблюдателями, не утратить имеющийся запал, хороший настрой на учёбу», – заключил Александр Седунов.

Напомним, что в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний. Семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.

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