Более 30 млрд рублей взыскали с должников по алиментам в России с начала года

07:54, 27 июня 2024, ПАИ

30,1 млрд рублей взыскали с должников по алиментам в России с начала 2024 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главу Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова.

В результате применяемых мер к должникам обеспечен рост взысканных алиментов, отметил глава ведомства. В частности, за пять месяцев 2024 года в России взыскали 30,1 млрд рублей, за пять месяцев 2023 года – 22,1 млрд рублей, за 2023 год – 66,5 млрд рублей, 2022 год – 47,6 млрд рублей, 2021 год – 32,9 млрд руб.

Использование различных нестандартных способов воздействия на должников помогает судебным приставам, обратил внимание Дмитрий Аристов. «Хотя бы тем, что формирует негативный образ должника по алиментам. Кроме того, наша служба проводит большую работу по правовому просвещению граждан в части взыскания алиментов», – сказал он.

Ранее сообщалось, что псковичка задолжала более 2 млн рублей по алиментным платежам и попыталась сбежать.