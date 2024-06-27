Четвёртый класс пожарной опасности прогнозируется в Псковской области с 28 июня
Высокая пожарная опасность ожидается в Псковской области с 28 июня, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
«С 28 июня местами по Псковской области ожидается высокая пожарная опасность – четвёртый класс по региональной шкале», – говорится в сообщении.
Напомним, с начала пожароопасного сезона в Псковской области зарегистрировали 19 лесных пожаров.
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