Штраф в 20 млн рублей грозит юрлицу за дачу взятки псковскому чиновнику

17:42, 27 июня 2024, ПАИ

Штраф в 20 миллионов рублей грозит коммерческой организации за дачу взятки чиновнику, сообщили ПАИ в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что руководитель коммерческой организации передал взятку в виде иномарки минимум за 5,8 млн рублей начальнику Управления городского хозяйства администрации города Пскова. Предполагалось, что начальник УГХ беспрепятственно и своевременно примет работы по заключенным муниципальным контрактам.

В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере).

Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении и ходатайство о наложении ареста на имущество юридического лица направлено для рассмотрения в мировой суд.

Коммерческой организации грозит административный штраф в размере до тридцатикратного размера взятки, но не менее 20 миллионов рублей.

Напомним, начальник Управления городского хозяйства Александр Грацкий был задержан по подозрению в получении взятки утром 22 марта 2024 года. Ещё один эпизод взяточничества появился в деле 3 мая этого года.