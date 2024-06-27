Штраф в 20 млн рублей грозит юрлицу за дачу взятки псковскому чиновнику
Штраф в 20 миллионов рублей грозит коммерческой организации за дачу взятки чиновнику, сообщили ПАИ в прокуратуре Псковской области.
Установлено, что руководитель коммерческой организации передал взятку в виде иномарки минимум за 5,8 млн рублей начальнику Управления городского хозяйства администрации города Пскова. Предполагалось, что начальник УГХ беспрепятственно и своевременно примет работы по заключенным муниципальным контрактам.
В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере).
Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении и ходатайство о наложении ареста на имущество юридического лица направлено для рассмотрения в мировой суд.
Коммерческой организации грозит административный штраф в размере до тридцатикратного размера взятки, но не менее 20 миллионов рублей.
Напомним, начальник Управления городского хозяйства Александр Грацкий был задержан по подозрению в получении взятки утром 22 марта 2024 года. Ещё один эпизод взяточничества появился в деле 3 мая этого года.
Женщина попала под колёса автомобиля в Великих Луках, переходя дорогу в неположенном месте