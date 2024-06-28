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Владимир Путин – выпускникам: Самое главное – реализовать своё призвание

Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы, сообщили ПАИ в пресс-службе президента.

«Для вас это особый, очень волнующий момент. Начинается совершенно новый этап жизни, более взрослой, самостоятельной, где все ключевые решения вы будете принимать сами», – сказал глава государства.

Он также отметил весомый вклад педагогов в обучение российской молодежи. «С самых первых школьных дней они были рядом, переживали за вас, как за родных, поддерживали в трудную минуту, помогали поверить в себя. Ваши учителя всегда будут восхищаться вашими успехами, а они обязательно будут благодаря тем качествам, которые у вас, уверен, есть: целеустремлённость, настойчивость, стремление обретать новые знания и навыки, утверждаться в будущей профессии, приносить пользу людям, служить родной стране», – подчеркнул он.

При этом Владимир Путин отметил важность реализации своего призвания и поиска дела по душе. «Тогда вам будут под силу самые сложные задачи, а ваши достижения будут вдохновлять других. Точно так же, как для вас стали примером и наши великие предки, и выдающиеся современники, которые ярко и достойно проявили себя и в учёбе, и в творчестве, и в работе, и порой в сложных испытаниях», – сказал президент.

Однако главной опорой для каждого человека является семья, добавил он. «Уверен, вы продолжите все самые лучшие семейные традиции, сумеете все вместе построить будущее, о котором сегодня мечтаете», – подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, что ранее в Пскове состоялась торжественная церемония вручения псковским выпускникам золотых и серебряных медалей.

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