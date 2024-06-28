Ряд соглашений о сотрудничестве подпишет сегодня псковская делегация на форуме регионов России и Белоруссии

10:59, 28 июня 2024, ПАИ

Ряд соглашений о сотрудничестве подпишет сегодня псковская делегация на форуме регионов России и Белоруссии, сообщил ПАИ председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

«Сегодня делегацию Псковской области ожидает насыщенный день на форуме регионов России и Белоруссии. Ожидается подписание ряда документов о сотрудничестве с регионами Белоруссии», – отметил он.

Также руководство региона примет участие во встрече председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальи Кочановой с руководством органов исполнительной и законодательной власти субъектов двух государств. Кроме того, делегация правительства Псковской области примет участие в пленарном заседании.

Напомним, в первый день работы форума псковская делегация также подписала ряд соглашений.