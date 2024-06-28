Ряд соглашений о сотрудничестве подпишет сегодня псковская делегация на форуме регионов России и Белоруссии
Ряд соглашений о сотрудничестве подпишет сегодня псковская делегация на форуме регионов России и Белоруссии, сообщил ПАИ председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.
«Сегодня делегацию Псковской области ожидает насыщенный день на форуме регионов России и Белоруссии. Ожидается подписание ряда документов о сотрудничестве с регионами Белоруссии», – отметил он.
Также руководство региона примет участие во встрече председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальи Кочановой с руководством органов исполнительной и законодательной власти субъектов двух государств. Кроме того, делегация правительства Псковской области примет участие в пленарном заседании.
Напомним, в первый день работы форума псковская делегация также подписала ряд соглашений.
Ряд соглашений о сотрудничестве подпишет сегодня псковская делегация на форуме регионов России и Белоруссии
Несколько соглашений заключила псковская делегация в первый день Форума регионов России и Белоруссии
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