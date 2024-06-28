На Всероссийской ярмарке трудоустройства в Пскове представлены вакансии с зарплатами до 160 тысяч рублей

12:01, 28 июня 2024, ПАИ

На Всероссийской ярмарке трудоустройства в Пскове представлено 100 работодателей. Размер зарплаты по вакансиям 30-60 тысяч, по некоторым из них предложения доходят до 160 тысяч рублей, сообщила корреспонденту ПАИ председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова.

«Мы получали от них заявки на участие в ярмарке еще до открытия их приема. В нашей базе на сегодня больше 10 тысяч вакансий. На ярмарке мы представляем около 5-6 тысяч. Отбираем самые интересные, лакомые, с более хорошими зарплатами. Если на сегодняшний день средняя зарплата у нас в регионе чуть больше 40 тысяч, то средняя зарплата, которая представляется у нас здесь, в районе 50 тысяч. То есть есть от 30 до 60 тысяч. Самая большая зарплата, которая у нас представлена, в некоторых вакансиях до 160 тысяч рублей», – рассказала глава ведомства. Всероссийская ярмарка трудоустройства начала работу в 10:00 на двух площадках региона: в Пскове события ярмарки развернулись в «Простории», в Великих Луках – в Доме культуры Ленинского комсомола. Ярмарка будет работать до 16:00.

Мероприятие проходит в рамках президентского нацпроекта «Демография» при поддержке Минтруда РФ и правительства Псковской области.