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Экономика

Всероссийская ярмарка трудоустройства проходит в Пскове

Всероссийская ярмарка трудоустройства проходит в Пскове в пятницу, 28 июня, передает корреспондент ПАИ.

Всероссийская ярмарка трудоустройства проходит в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

Всего здесь представлено семь площадок для жителей региона всех возрастов.

Площадку проведения ярмарки трудоустройства осмотрела первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель комитета по труду и занятости Алёна Трунова. В рамках мероприятия вице-губернатор общается с работодателями и молодыми соискателями.

Вера Емельянова также ознакомилась с работой кадрового центра, увидела, как организована образовательная программа на площадке.

Алёна Трунова рассказала, что в том числе на базе специального лектория пройдёт встреча с главой Пскова Борисом Елкиным и главой Локнянского муниципального округа Иваном Белугиным.

Кроме того, врио председателя комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев ознакомил вице-губернатора с молодежными организациями, которые представлены на ярмарке.

Ярмарки начали работу в 10:00 на двух площадках региона: в Пскове события ярмарки развернулись в «Простории», в Великих Луках – в Доме культуры Ленинского комсомола. Продлится событие до 16:00.

Мероприятие пройдёт в рамках президентского нацпроекта «Демография» при поддержке Минтруда РФ и правительства Псковской области.

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