Ливни и грозы прогнозируют в Псковской области 29 июня

12:33, 28 июня 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 29 июня. Ночью осадков не прогнозируют, а днём местами по региону пройдут кратковременные дожди, местами грозы и ливни, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью будет дуть ветер южных направлений, а днем – западных со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, при грозе порывистый.

Температура воздуха по региону ночью будет держаться в пределах от +14 до +19 градусов, днём синоптики прогнозируют от +27 до +32 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

Ранее руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова рассказала, что 1 июля в Псковской области возможен температурный рекорд.