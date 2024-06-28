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Общество

Ливни и грозы прогнозируют в Псковской области 29 июня

Переменная облачность ожидается в Псковской области 29 июня. Ночью осадков не прогнозируют, а днём местами по региону пройдут кратковременные дожди, местами грозы и ливни, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ливни и грозы прогнозируют в Псковской области 29 июня. Фото: ПАИ

Ночью будет дуть ветер южных направлений, а днем – западных со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, при грозе порывистый.

Температура воздуха по региону ночью будет держаться в пределах от +14 до +19 градусов, днём синоптики прогнозируют от +27 до +32 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

Ранее руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова рассказала, что 1 июля в Псковской области возможен температурный рекорд.

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